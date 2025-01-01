Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente, leggera velatura, perlage fine e persistente. Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente, leggera velatura, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di ciclamino, crosta di pane, mirtillo, susina e pompelmo rosa.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti.


