Rosa ciliegia intenso e sfumature rosa ciliegia, abbastanza trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di rosa, ciclamino, violetta, crosta di pane, mirtillo, pompelmo rosa, susina e mentuccia.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 18 mesi.


