Rosé Metodo Classico Brut
(Emilia-Romagna)
Pinot Nero (60%), Chardonnay (40%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
Rosa tenue chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, banana e crosta di pane seguite da aromi di rosa canina, lampone, susina, pompelmo rosa, mela, nocciola e pietra focaia.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, banana e lampone.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 18 mesi.
Alcol: 12,5%
Pasta con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Zuppe di funghi, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)
|Ottobre 2025