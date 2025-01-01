Rosa tenue chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente. Rosa tenue chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, banana e crosta di pane seguite da aromi di rosa canina, lampone, susina, pompelmo rosa, mela, nocciola e pietra focaia.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, banana e lampone.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 18 mesi.


