Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e viola appassita seguite da aromi di peonia, prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, scatola di sigari, vaniglia ed eucalipto. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, amarena e viola appassita seguite da aromi di peonia, prugna, mirtillo, cacao, tabacco, cuoio, liquirizia, macis, scatola di sigari, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di ribes, amarena e prugna.

Maturazione in barrique. Maturazione in barrique.

