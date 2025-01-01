Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pompelmo, ananas, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pompelmo, ananas, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca. Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.

Parte del vino fermenta e matura in barrique. Parte del vino fermenta e matura in barrique.

