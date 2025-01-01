Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Nettuno Cacchione Neroniano 2023, Casa Divina Provvidenza (Italia)

Nettuno Cacchione Neroniano 2023

Casa Divina Provvidenza (Italia)

Nettuno (Lazio)
Bellone
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

Nettuno (Lazio)
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e pesca seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pompelmo, ananas, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e pesca.

Parte del vino fermenta e matura in barrique.

Alcol: 14%

Pasta con pesce, Pesce fritto, Carne bianca saltata, Pesce saltato

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 11 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Ottobre 2025


