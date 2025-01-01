Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e albicocca seguite da aromi di camomilla, biancospino, ginestra, pera, cedro, banana, ortica, tiglio, vaniglia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e albicocca.

Fermentazione in botte, 9 mesi in botte.


