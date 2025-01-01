|
Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, albicocca secca e mango seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, nespola, susina, pesca, pompelmo, pralina, miele, mandorla, rosmarino, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela cotogna, albicocca secca e mango.
Fermentazione e maturazione in barrique.