Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela cotogna, albicocca secca e mango seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, nespola, susina, pesca, pompelmo, pralina, miele, mandorla, rosmarino, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela cotogna, albicocca secca e mango.

Fermentazione e maturazione in barrique.


