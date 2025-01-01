Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, lampone, pera, susina e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 18 mesi.


