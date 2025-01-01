|
Metodo Classico Brut
(Emilia-Romagna)
|
Pinot Nero (60%), Chardonnay (40%)
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, lampone, pera, susina e nocciola.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, banana e pompelmo.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 18 mesi.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Antipasti di pesce, Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Spumanti Metodo Classico)
|
|Ottobre 2025