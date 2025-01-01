|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, gelsomino, pera, pompelmo, mela, susina e minerale.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, pera e pompelmo.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 36 mesi.