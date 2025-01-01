|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, ciliegia e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo, lampone, pera, pesca, susina, kiwi, mandarino, marzapane e miele.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, ciliegia e pompelmo.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 18 mesi.