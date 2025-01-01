Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, lampone e crosta di pane seguite da aromi di biancospino, pompelmo rosa, ciliegia, fragola, pera, mandarino, mirtillo, susina, nocciola, miele e minerale.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, lampone e pompelmo rosa.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 60 mesi.


