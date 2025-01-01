Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, abbastanza trasparente. Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e lampone seguite da aromi di rosa, fragola, mirtillo, corbezzolo, pesca, susina e mela. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e lampone seguite da aromi di rosa, fragola, mirtillo, corbezzolo, pesca, susina e mela.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e lampone.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

