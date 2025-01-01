Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di confettura di pesche, mango, dattero, fico secco, nespola, confettura di mele cotogne, scorza d'agrume, miele, zafferano, zenzero, zucchero a velo e un accenno di vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva secca, albicocca secca e litchi.

Fermentazione e maturazione in botte.


