  Le Petit 2021, Manincor (Italia)

Le Petit 2021

Manincor (Italia)

(Alto Adige)
Petit Manseng
Vino Dolce/Passito Vino Dolce/Passito Punteggio: ✧✧✧✧✧

(Alto Adige)
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di confettura di pesche, mango, dattero, fico secco, nespola, confettura di mele cotogne, scorza d'agrume, miele, zafferano, zenzero, zucchero a velo e un accenno di vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva secca, albicocca secca e litchi.

Fermentazione e maturazione in botte.

Alcol: 8,5%

Pasticceria secca, Crostate di confetture e frutta secca, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Dolci e Passiti 13 °C
(Vini Dolci e Passiti)

Ottobre 2025


