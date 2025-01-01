Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di amarena, mirtillo e viola appassita seguite da aromi di garofano, prugna, mora, cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, macis, pepe nero, cannella, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e prugna.

Almeno 24 mesi in barrique.


