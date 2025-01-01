Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia matura, lampone e prugna seguite da aromi di rosa appassita, fragola, arancia rossa, cacao, china, liquirizia, cannella, cuoio, sottobosco, macis, grafite, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia matura, lampone e prugna.

7 anni in botte.


