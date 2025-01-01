Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di violetta, rosa, lampone e mirtillo. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di amarena, prugna e mora seguite da aromi di violetta, rosa, lampone e mirtillo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e mora.

6 mesi in vasche d'acciaio. 6 mesi in vasche d'acciaio.

