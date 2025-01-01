Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, susina e pesca.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e agrumi.

4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia.


