Cuntame Negroamaro Vinificato in Bianco 2024
(Puglia)
Giallo paglierino chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, pera e biancospino seguite da aromi di ginestra, susina, ananas e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela verde, pera e susina.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 12%
Antipasti di pesce e crostacei, Risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Uova, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Novembre 2025