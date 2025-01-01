Giallo paglierino chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente. Giallo paglierino chiaro e sfumature rosa tenue, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, pera e biancospino seguite da aromi di ginestra, susina, ananas e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela verde, pera e susina.

Maturazione in vasche d'acciaio.


