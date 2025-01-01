Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e cedro seguite da aromi di ginestra, biancospino, camomilla, elicriso, pera, ananas, pesca, nocciola e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e cedro.

4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia.


