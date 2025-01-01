|
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di ginestra, dattero, canditi, mela cotogna, susina, scorza di agrume, nespola, miele, sandalo, zenzero, mallo di noce, zafferano, cardamomo e mandorla.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi.
Prodotto da lunga macerazione del mosto sulle bucce. Fermentazione in botte di cemento, 4 mesi in barrique.