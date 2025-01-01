Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIV
  Tre Mal Ve Quartocolore 2021, Cantine Mecella (Italia)

Tre Mal Ve Quartocolore 2021

Cantine Mecella (Italia)

(Marche)
Verdicchio (50%), Malvasia Bianca (25%), Trebbiano Toscano (25%)
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧

(Marche)
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di ginestra, dattero, canditi, mela cotogna, susina, scorza di agrume, nespola, miele, sandalo, zenzero, mallo di noce, zafferano, cardamomo e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi.

Prodotto da lunga macerazione del mosto sulle bucce. Fermentazione in botte di cemento, 4 mesi in barrique.

Alcol: 13,5%

Carne bianca arrosto, Stufati di carne bianca con funghi, Formaggi

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 14 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Novembre 2025


