Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di ginestra, dattero, canditi, mela cotogna, susina, scorza di agrume, nespola, miele, sandalo, zenzero, mallo di noce, zafferano, cardamomo e mandorla. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di ginestra, dattero, canditi, mela cotogna, susina, scorza di agrume, nespola, miele, sandalo, zenzero, mallo di noce, zafferano, cardamomo e mandorla.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi.

Prodotto da lunga macerazione del mosto sulle bucce. Fermentazione in botte di cemento, 4 mesi in barrique. Prodotto da lunga macerazione del mosto sulle bucce. Fermentazione in botte di cemento, 4 mesi in barrique.

