Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e ribes seguite da aromi di violetta, geranio, prugna e pepe nero. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e ribes seguite da aromi di violetta, geranio, prugna e pepe nero.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e ribes. Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e ribes.

7 mesi in vasche d'acciaio. 7 mesi in vasche d'acciaio.

