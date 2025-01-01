|
Cuntame Syrah 2023
(Puglia)
|
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mirtillo e ribes seguite da aromi di violetta, geranio, prugna e pepe nero.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, mirtillo e ribes.
7 mesi in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13%
|
Paste ripiene con carne, Carne saltata, Carne stufata con funghi, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Novembre 2025