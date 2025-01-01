|
Aglianico del Vulture Casello 105 2022
Aglianico del Vulture (Basilicata)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mora, mirtillo, melagrana, corbezzolo e carruba.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.
12 mesi in anfora, 12 mesi in bottiglia.
Alcol: 13,5%
Paste ripiene con carne, Carne arrosto, Carne alla griglia, Stufati di carne con funghi, Zuppe di legumi
Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Novembre 2025