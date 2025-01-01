Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mora, mirtillo, melagrana, corbezzolo e carruba. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, mora, mirtillo, melagrana, corbezzolo e carruba.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.

12 mesi in anfora, 12 mesi in bottiglia. 12 mesi in anfora, 12 mesi in bottiglia.

