Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e ribes seguite da aromi di violetta, peonia, mirtillo, mora, pepe rosa, cacao, tabacco, macis, vaniglia ed eucalipto.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e ribes.

10 mesi in barrique.


