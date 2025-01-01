|
Gelso Bianco 2024
(Basilicata)
|
Malvasia Bianca di Basilicata
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧
|
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di mela, pera e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, agrumi e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13%
|
Antipasti di verdure e pesce, Risotto con pesce e verdure, Crostacei saltati, Pesce saltato, Latticini, Uova
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Novembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✭
| Giugno 2019
| --
|2024
| ✧✧✧
| Novembre 2025
| --