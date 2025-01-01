Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di mela, pera e pesca seguite da aromi di ginestra, biancospino, agrumi e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.

Maturazione in vasche d'acciaio.


