Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela cotogna, pesca e pera seguite da aromi di biancospino, ginestra, pompelmo, nespola, ananas, susina, tiglio e nocciola.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela cotogna, pesca e pera.

4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia.


