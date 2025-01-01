Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di ginestra, biancospino, pesca, melone, pompelmo, nespola, tiglio e nocciola. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di ginestra, biancospino, pesca, melone, pompelmo, nespola, tiglio e nocciola.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, pera e ananas.

4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia. 4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.

