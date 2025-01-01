Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente. Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di ciclamino, rosa, mora, fragola e pesca.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.

4 mesi in vasche d'acciaio, almeno 2 mesi in bottiglia.


