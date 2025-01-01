|
Serre Susumaniello 2022
(Puglia)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mora, amarena e prugna seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, lampone, carruba, cioccolato, pepe nero, vaniglia e grafite.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.
Maturazione in barrique.
Alcol: 13,5%
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne, Formaggi
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Novembre 2025