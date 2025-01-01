Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, lampone, fragola, cioccolato, tabacco, cannella, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di rosa, lampone, fragola, cioccolato, tabacco, cannella, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.

26 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento. 26 mesi in botte, 6 mesi in vasche di cemento.

