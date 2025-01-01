Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente. Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di rosa, fragola e susina. Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di rosa, fragola e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

