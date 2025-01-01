|
Gelso Rosa 2024
(Basilicata)
Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di rosa, fragola e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Antipasti di carne e funghi, Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Latticini
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|Novembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧
| Giugno 2019
| --
|2024
| ✧✧✧
| Novembre 2025
| --