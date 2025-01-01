|
Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di mela, pompelmo, pera, susina, brioche, tiglio e minerale.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per circa 36 mesi.