Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, acacia e crosta di pane seguite da aromi di mela, pompelmo, pera, susina, brioche, tiglio e minerale.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e pompelmo.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per circa 36 mesi.


