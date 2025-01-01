|
Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e crosta di pane seguite da aromi di ciclamino, mandarino, lampone, pompelmo rosa, mela, susina e marzapane.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e mandarino.
Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per circa 30 mesi.