|
Cuntame Susumaniello Rosato 2024
(Puglia)
|
Rosa ciliegia intenso e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di pesca, fragola, corbezzolo, susina e mela.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 12%
|
Pasta e risotto con pesce e verdure, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|
|Novembre 2025