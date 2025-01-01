Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, pera, pesca, pompelmo, nespola, melone bianco, miele e minerale. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, susina e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, cedro, pera, pesca, pompelmo, nespola, melone bianco, miele e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas. Finale persistente con ricordi di mela, susina e ananas.

10 mesi in botti di granito del Monte Bianco, 10 mesi in bottiglia. 10 mesi in botti di granito del Monte Bianco, 10 mesi in bottiglia.

