Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e ananas seguite da aromi di biancospino, ginestra, pera, pesca, pompelmo, cedro, mango, miele, nocciola, mandorla, finocchio e vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di susina, mela e ananas.

6 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia.


