Salice Salentino Rosso Riserva Selvarossa 2020
Salice Salentino (Puglia)
Negroamaro (80%), Malvasia Nera (20%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, mora e amarena seguite da aromi di viola appassita, mirtillo, lampone, carruba, cioccolato, liquirizia, cipria, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, mora e amarena.
10 mesi in barrique.
Alcol: 14,5%
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Novembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2000
| ✧✧✧✧
| Numero 39, Marzo 2006
| --
|2002
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2006
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Novembre 2025
| --