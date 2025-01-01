Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e acacia seguite da aromi di biancospino, ginestra, banana, pera e pietra focaia. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e acacia seguite da aromi di biancospino, ginestra, banana, pera e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e banana. Finale persistente con ricordi di mela, susina e banana.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

