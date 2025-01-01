Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, pesca e ginestra seguite da aromi di biancospino, camomilla, frutto della passione, agrumi, mela, ananas e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, pesca e frutto della passione.

4 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.


