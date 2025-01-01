Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, cedro e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, susina, pera, pesca, ananas, tiglio, menta, miele, mandorla e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, cedro e susina.

8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia.


