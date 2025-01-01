Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela verde e acacia seguite da aromi di ginestra, banana, pesca e pompelmo.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, mela verde e banana.

Fermentazione in vasche d'acciaio.


