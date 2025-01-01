Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente. Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di rosa canina, ciclamino, melagrana, mirtillo, corbezzolo, pesca e mandarino. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di rosa canina, ciclamino, melagrana, mirtillo, corbezzolo, pesca e mandarino.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Rifermentazione in autoclave. Rifermentazione in autoclave.

