Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pera, mela e banana seguite da aromi di crosta di pane, susina, kiwi, pompelmo, mandarino e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di pera, mela e susina

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per almeno 20 mesi.


