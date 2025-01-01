Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di geranio, lampone, mirtillo, fragola e mora.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intesi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.

Maturazione in vasche d'acciaio.


