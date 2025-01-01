Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente. Rosa ciliegia brillante e sfumature rosa ciliegia, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di rosa canina, ciclamino, fragola, mora, pompelmo rosa e bergamotto. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di rosa canina, ciclamino, fragola, mora, pompelmo rosa e bergamotto.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina. Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.

4 mesi in vasche d'acciaio, 1 mese in bottiglia. 4 mesi in vasche d'acciaio, 1 mese in bottiglia.

