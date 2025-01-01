Rosa salmone brillante e sfumature rosa salmone, trasparente. Rosa salmone brillante e sfumature rosa salmone, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e ciclamino seguite da aromi di rosa, fragola, susina, mirtillo, corbezzolo e bergamotto.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

Maturazione in vasche d'acciaio.


