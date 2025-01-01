Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pesca e gelsomino seguite da aromi di fiori d'arancio, ginestra, cedro, bergamotto, mela, pera, pompelmo e ananas. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pesca e gelsomino seguite da aromi di fiori d'arancio, ginestra, cedro, bergamotto, mela, pera, pompelmo e ananas.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva, pesca e cedro. Finale persistente con ricordi di uva, pesca e cedro.

5 mesi in vasche d'acciaio. 5 mesi in vasche d'acciaio.

