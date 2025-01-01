|
Collio Friulano 2023
Collio (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, pera, ananas, nespola, pesca, pompelmo, sambuco, melone, mandorla e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di susina, mela e mandorla.
8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia.
Alcol: 13%
Pasta e risotto con pesce, Pesce stufato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure, Latticini
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2015
| ✧✧✧✧
| Aprile 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧
| Aprile 2020
| ✧✧✧✧
|2019
| ✧✧✧✧✭
| Gennaio 2022
| --
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Giugno 2023
| ✧✧✧✧✭
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Febbraio 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2025
| --