Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, pera, ananas, nespola, pesca, pompelmo, sambuco, melone, mandorla e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e mandorla.

8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 5 mesi in bottiglia.


