Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e susina seguite da aromi di biancospino, rosa bianca, camomilla, cedro, pera, ananas, pompelmo, nocciola e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina.

Maturazione in vasche d'acciaio.


