Friuli Colli Orientali Pinot Bianco Zuc di Volpe 2022
Friuli Colli Orientali (Friuli-Venezia Giulia)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, pesca e susina seguite da aromi di biancospino, rosa bianca, camomilla, cedro, pera, ananas, pompelmo, nocciola e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e susina.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Pasta con pesce e crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Pesce fritto, Latticini
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Dicembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Giugno 2023
| --
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Marzo 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2025
| --