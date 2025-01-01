Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, albicocca e biancospino seguite da aromi di rosa bianca, melone, pesca, nespola, pera, banana, cedro, mela, susina, salvia, noce moscata e miele. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, albicocca e biancospino seguite da aromi di rosa bianca, melone, pesca, nespola, pera, banana, cedro, mela, susina, salvia, noce moscata e miele.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva, albicocca e melone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva, albicocca e melone.

Maturazione in vasche d'acciaio. Maturazione in vasche d'acciaio.

