Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, pesca e mela verde seguite da aromi di ginestra, acacia, biancospino e pera.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, pesca e mela verde.

Prodotto con il metodo Charmat.


