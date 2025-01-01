|
Luna Extra Dry 2023
(Emilia-Romagna)
Ortrugo (50%), Chardonnay (50%)
Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭❂
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, pesca e mela verde seguite da aromi di ginestra, acacia, biancospino e pera.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, pesca e mela verde.
Prodotto con il metodo Charmat.
Alcol: 12%
Aperitivi, Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con verdure e crostacei, Uova, Sformati di verdure
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Charmat)
|Dicembre 2025